Сведения об этом опубликованы в официальном аккаунте МВД Дагестана в Instagram.
В результате аварии женщина в машине Хендай погибла на месте ДТП, а мужчина в Газели и его 50-летний пассажир с различными повреждениями госпитализированы.
31 мая примерно в 17:05 на 777-ом километре ФАД «Кавказ», водитель автомобиля Хендай — 41-летняя женщина из Хасавюрта, выехав на встречную полосу, врезалась в машину марки Газель, за рулём которой сидел 33-летний мужчина из поселка Ленинкент.
Сведения об этом опубликованы в официальном аккаунте МВД Дагестана в Instagram.
В результате аварии женщина в машине Хендай погибла на месте ДТП, а мужчина в Газели и его 50-летний пассажир с различными повреждениями госпитализированы.
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