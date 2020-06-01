ЗАМАНА - На 777-ом километре ФАД «Кавказ» случилась авария

На 777-ом километре ФАД «Кавказ» случилась авария

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01 июня, 2020. Понедельник 08:16
На 777-ом километре ФАД «Кавказ» случилась авария

31 мая примерно в 17:05 на 777-ом километре ФАД «Кавказ», водитель автомобиля Хендай — 41-летняя женщина из Хасавюрта, выехав на встречную полосу, врезалась в машину марки Газель, за рулём которой сидел 33-летний мужчина из поселка Ленинкент.

На 777-ом километре ФАД «Кавказ» случилась авария
Происшествия

Сведения об этом опубликованы в официальном аккаунте МВД Дагестана в Instagram.

В результате аварии женщина в машине Хендай погибла на месте ДТП, а мужчина в Газели и его 50-летний пассажир с различными повреждениями госпитализированы.

 

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взяты из открытых источников
 

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