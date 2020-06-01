ЗАМАНА - В Голливуде уничтожили звезду Трампа

В Голливуде уничтожили звезду Трампа

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01 июня, 2020. Понедельник 08:12
В Голливуде уничтожили звезду Трампа

На Аллее славы в Голливуде некто разбил звезду Дональда Трампа. Об этом в Twitter пишет портал The Academy Music Business.

В Голливуде уничтожили звезду Трампа
Происшествия

Скорее всего, что этот поступок совершен в связи с протестами, которые охватили десятки штатов США и сопровождаются всяческим беззаконием. Это началось после гибели в Миннеаполисе (штат Миннесота) чернокожего охранника Джорджа Флойда, который умер из-за удушения полицейским. Полицейского уволили и от него ушла жена.

 

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