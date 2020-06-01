В Голливуде уничтожили звезду Трампа

На Аллее славы в Голливуде некто разбил звезду Дональда Трампа. Об этом в Twitter пишет портал The Academy Music Business.

Скорее всего, что этот поступок совершен в связи с протестами, которые охватили десятки штатов США и сопровождаются всяческим беззаконием. Это началось после гибели в Миннеаполисе (штат Миннесота) чернокожего охранника Джорджа Флойда, который умер из-за удушения полицейским. Полицейского уволили и от него ушла жена.