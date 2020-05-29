ЗАМАНА - В Дагестане у мужчины изъяли наркотик

В Дагестане у мужчины изъяли наркотик

Автор
29 мая, 2020. Пятница 01:54
В Дагестане у мужчины изъяли наркотик

Полицейские Махачкалы нашли и изъяли у 26-летнего мужчины пакет с неким веществом. 

В Дагестане у мужчины изъяли наркотик
Происшествия

Изъятое вещество оказалось мефедроном, в количестве 245 разовых доз. Сведения об этом опубликованы на сайте МВД Дагестана.

Для последующего разбирательства мужчину привезли в отдел полиции.

Начато уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top