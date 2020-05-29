Изъятое вещество оказалось мефедроном, в количестве 245 разовых доз. Сведения об этом опубликованы на сайте МВД Дагестана.
Для последующего разбирательства мужчину привезли в отдел полиции.
Начато уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ.
Полицейские Махачкалы нашли и изъяли у 26-летнего мужчины пакет с неким веществом.
Изъятое вещество оказалось мефедроном, в количестве 245 разовых доз. Сведения об этом опубликованы на сайте МВД Дагестана.
Для последующего разбирательства мужчину привезли в отдел полиции.
Начато уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ.
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