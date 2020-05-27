ЗАМАНА - Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте

Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте

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27 мая, 2020. Среда 01:40
Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте

Полицейские обнаружили и арестовали подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, пишет пресс-служба регионального управления МВД.

Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте
Происшествия

Видео с камер наблюдения показало, что примерно в 23:00 24 мая мужчина и 2 дамы подъехали к мемориалу на Skoda Oktavia, вытащили шампуры и начали жарить шашлык.

 

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