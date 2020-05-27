Видео с камер наблюдения показало, что примерно в 23:00 24 мая мужчина и 2 дамы подъехали к мемориалу на Skoda Oktavia, вытащили шампуры и начали жарить шашлык.
Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте
- Автор Мадина
- 27 мая, 2020. Среда 01:40
Полицейские обнаружили и арестовали подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, пишет пресс-служба регионального управления МВД.
Последнее от Мадина
- В Ботлихе приступили к развертыванию полевого госпиталя
- В Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом
- В Ботлихе приступили к развертыванию полевого госпиталя
- Глазная больница в Махачкале опровергла заявления пациентки о некачественном питании
- Ирина Трагира: ситуация с распространением коронавируса в Дагестане очень серьёзная