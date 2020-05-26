У всех погибших были диагностированы двусторонняя пневмония и коронавирус. Таким образом, количество погибших человек с коронавирусом в столице России дошло до 2110 пациентов.
В Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом
- Автор Мадина
- 26 мая, 2020. Вторник 01:00
Еще 76 человек с коронавирусом скончались в Москве за прошедшие сутки. Об этом передает оперативный штаб столицы по борьбе с коронавирусом в своем Telegram-канале.
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