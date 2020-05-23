ЗАМАНА - Стало известно о тяжелом состоянии Кадырова

Стало известно о тяжелом состоянии Кадырова

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23 мая, 2020. Суббота 03:30
Стало известно о тяжелом состоянии Кадырова

Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который, по неофициальным сведениям, госпитализирован с поражением легких и подозрением на коронавирус, пребывает в тяжелом состоянии, пишет "Лента.ру".

Стало известно о тяжелом состоянии Кадырова
Происшествия

Как сообщают, медики считают, что Кадыров заболел примерно 2-3 недели назад. Через неделю после заражения он стал чувствовать себя намного хуже, но списывал это на ОРВИ. В данный момент Кадыров якобы пребывает в одной из столичных больниц с поражением легких.

 

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