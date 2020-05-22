Деннис Родман прокомментировал слухи о смерти Ким Чен Ына

Родман считает подозрительным, что Северной Кореей управляет сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон. Как сообщил баскетболист, он поддерживает связь с Северной Кореей. Ему кажется, что раз страной управляет сестра Ким Чен Ына, то значит что-то идет не так. Его сестра следующая по наследованию.