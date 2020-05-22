ЗАМАНА - Деннис Родман прокомментировал слухи о смерти Ким Чен Ына

Деннис Родман прокомментировал слухи о смерти Ким Чен Ына

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22 мая, 2020. Пятница 01:39
Деннис Родман прокомментировал слухи о смерти Ким Чен Ына

Американский спортсмен Деннис Родман дал комментарий по поводу слухов о гибели северокорейского лидера Ким Чен Ына. Его слова передает Daily Star.

Деннис Родман прокомментировал слухи о смерти Ким Чен Ына
Происшествия

Родман считает подозрительным, что Северной Кореей управляет сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон. Как сообщил баскетболист, он поддерживает связь с Северной Кореей. Ему кажется, что раз страной управляет сестра Ким Чен Ына, то значит что-то идет не так. Его сестра следующая по наследованию.

 

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