Родман считает подозрительным, что Северной Кореей управляет сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон. Как сообщил баскетболист, он поддерживает связь с Северной Кореей. Ему кажется, что раз страной управляет сестра Ким Чен Ына, то значит что-то идет не так. Его сестра следующая по наследованию.
Деннис Родман прокомментировал слухи о смерти Ким Чен Ына
- Автор Мадина
- 22 мая, 2020. Пятница 01:39
Американский спортсмен Деннис Родман дал комментарий по поводу слухов о гибели северокорейского лидера Ким Чен Ына. Его слова передает Daily Star.
Последнее от Мадина
- Кадырова госпитализировали с подозрением на коронавирус
- Меры поддержки для семей с детьми: как правильно оформить и куда обращаться
- Меры поддержки для семей с детьми: как правильно оформить и куда обращаться
- В Дагестан прибыла противоэпидемическая бригада
- В Дагестан прибыла противоэпидемическая бригада