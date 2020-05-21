Как пишет ТАСС, ссылаясь на московское ГУ МВД, все мужчины находятся в территориальном отделе полиции. Выясняется их участие в преступлении.
В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта
- Автор Мадина
- 21 мая, 2020. Четверг 01:00
Трое мужчин, участвующих в перепалке со стрельбой у Южного порта, арестованы в Москве.
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