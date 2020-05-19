Как заявляют на сайте РИА "Дагестан", в результате падения машины с обрыва скончались 4 пассажира. Один ребенок госпитализирован.
Инцидент случился вчера, 18 мая.
Ужасная авария случилась в Цунтинском районе республики.
Как заявляют на сайте РИА "Дагестан", в результате падения машины с обрыва скончались 4 пассажира. Один ребенок госпитализирован.
Инцидент случился вчера, 18 мая.
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