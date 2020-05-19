ЗАМАНА - В Дагестане при падении автомобиля с обрыва погибли четыре человека

В Дагестане при падении автомобиля с обрыва погибли четыре человека

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19 мая, 2020. Вторник 08:10
В Дагестане при падении автомобиля с обрыва погибли четыре человека

Ужасная авария случилась в Цунтинском районе республики.

В Дагестане при падении автомобиля с обрыва погибли четыре человека
Происшествия

Как заявляют на сайте РИА "Дагестан", в результате падения машины с обрыва скончались 4 пассажира. Один ребенок госпитализирован. 

Инцидент случился вчера, 18 мая.

 

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