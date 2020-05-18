В соответствии с предоставленными данными, медицинские работники станции скорой помощи города Буйнакска записали видеообращение, в котором утверждают, что им не выплатили положенные им выплаты за работу с пациентами, болеющими COVID-19. Согласно видеообращению, им не выплатили всю сумму, а рассчитали по количеству отработанных часов. Также утверждается, что этот расчёт получил только 31 работник скорой помощи из 150. Более подробную информацию читайте на официальном сайте РИА "Дагестан".
Прокуратура Дагестана проводит проверку информации о нарушениях трудовых прав медработников в Буйнакске
- Автор Габи
- 18 мая, 2020. Понедельник 00:45
Прокуратура РД проверяет размещенную в сети Интернет информацию о нарушениях трудовых прав медицинских работников в Буйнакске, проинформировали в пресс-службе регионального ведомства.