ЗАМАНА - Прокуратура Дагестана проводит проверку информации о нарушениях трудовых прав медработников в Буйнакске

Прокуратура Дагестана проводит проверку информации о нарушениях трудовых прав медработников в Буйнакске

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18 мая, 2020. Понедельник 00:45
Прокуратура Дагестана проводит проверку информации о нарушениях трудовых прав медработников в Буйнакске

Прокуратура РД проверяет размещенную в сети Интернет информацию о нарушениях трудовых прав медицинских работников в Буйнакске, проинформировали в пресс-службе регионального ведомства.

Прокуратура Дагестана проводит проверку информации о нарушениях трудовых прав медработников в Буйнакске
Происшествия

В соответствии с предоставленными данными, медицинские работники станции скорой помощи города Буйнакска записали видеообращение, в котором утверждают, что им не выплатили положенные им выплаты за работу с пациентами, болеющими COVID-19. Согласно видеообращению, им не выплатили всю сумму, а рассчитали по количеству отработанных часов. Также утверждается, что этот расчёт получил только 31 работник скорой помощи из 150. Более подробную информацию читайте на официальном сайте РИА "Дагестан".

 

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