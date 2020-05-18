Прокуратура Дагестана проводит проверку информации о нарушениях трудовых прав медработников в Буйнакске

В соответствии с предоставленными данными, медицинские работники станции скорой помощи города Буйнакска записали видеообращение, в котором утверждают, что им не выплатили положенные им выплаты за работу с пациентами, болеющими COVID-19. Согласно видеообращению, им не выплатили всю сумму, а рассчитали по количеству отработанных часов. Также утверждается, что этот расчёт получил только 31 работник скорой помощи из 150. Более подробную информацию читайте на официальном сайте РИА "Дагестан".