ЗАМАНА - Убит главарь запрещённой террористической организации «Имарат Кавказ»

Убит главарь запрещённой террористической организации «Имарат Кавказ»

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18 мая, 2020. Понедельник 00:27
Убит главарь запрещённой террористической организации «Имарат Кавказ»
Главарь запрещённой в РФ террористической организации «Имарат Кавказ» Абдулла Цумада убит в Сирии. Данную информацию сообщает Lenta.ru, ссылаясь на распространённое в сети заявление боевиков.
Убит главарь запрещённой террористической организации «Имарат Кавказ»
Происшествия
В соответствии с данными, представленными источником, научный сотрудник программы по международной безопасности Белферского центра Вера Миронова, которая занимается исследованием террористических организаций, отметила в своём аккаунте Twitter, что террорист умер, получив семь пуль возсле своего дома в Идлибе. Подробнее читайте на официальном сайте РИА "Дагестан"

 

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взяты из открытых источников
 

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