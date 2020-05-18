Убит главарь запрещённой террористической организации «Имарат Кавказ»

Главарь запрещённой в РФ террористической организации «Имарат Кавказ» Абдулла Цумада убит в Сирии. Данную информацию сообщает Lenta.ru, ссылаясь на распространённое в сети заявление боевиков.

В соответствии с данными, представленными источником, научный сотрудник программы по международной безопасности Белферского центра Вера Миронова, которая занимается исследованием террористических организаций, отметила в своём аккаунте Twitter, что террорист умер, получив семь пуль возсле своего дома в Идлибе. Подробнее читайте на официальном сайте РИА "Дагестан"