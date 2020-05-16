ЗАМАНА - В Дагестане может произойти экологическая катастрофа

В Дагестане может произойти экологическая катастрофа

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16 мая, 2020. Суббота 18:00
В Дагестане может произойти экологическая катастрофа

На сайте телеканала «РЕН ТВ» размещена статья, где утверждается, что в Республике Дагестан может произойти экологическая катастрофа. Согласно информации, представленной журналистами, на Гоцатлинской ГЭС образовались острова больших размеров из скопившегося мусора и брёвен. Отмечается, что отходы опасны для технических узлов ГЭС вплоть до полного вывода их из строя.

В Дагестане может произойти экологическая катастрофа
Происшествия

Данную информацию прокомментировали в Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Дагестан.

Первый заместитель министра Заур Ремиханов отметил, что на данный момент в ведомстве работают над тем, чтобы выявить источник загрязнения.

Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь

 

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