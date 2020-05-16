Данную информацию прокомментировали в Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Дагестан.

Первый заместитель министра Заур Ремиханов отметил, что на данный момент в ведомстве работают над тем, чтобы выявить источник загрязнения.

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