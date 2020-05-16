Минприроды Дагестана выясняет источник загрязнения Гоцатлинской ГЭС
- Автор Габи
- 16 мая, 2020. Суббота 18:00
На сайте телеканала «РЕН ТВ» размещена статья, где утверждается, что в Республике Дагестан может произойти экологическая катастрофа. Согласно информации, представленной журналистами, на Гоцатлинской ГЭС образовались острова больших размеров из скопившегося мусора и брёвен. Отмечается, что отходы опасны для технических узлов ГЭС вплоть до полного вывода их из строя.
Данную информацию прокомментировали в Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Дагестан.
Первый заместитель министра Заур Ремиханов отметил, что на данный момент в ведомстве работают над тем, чтобы выявить источник загрязнения.
Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь