ЗАМАНА - Установлены подозреваемые в реабилитации нацизма в «Бессмертном полку»

Установлены подозреваемые в реабилитации нацизма в «Бессмертном полку»

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15 мая, 2020. Пятница 17:43
Установлены подозреваемые в реабилитации нацизма в «Бессмертном полку»

Полиция нашла людей, причастных к попытке публикации на сайтах онлайн-акции «Бессмертный полк» фотографий последователей нацистской Германии. Об этом заявляет официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Установлены подозреваемые в реабилитации нацизма в «Бессмертном полку»
Происшествия

Следствие выявило IP-адреса злоумышленников, размещающих подобные фотографии. 

Как сообщают, в этой злой шутке участвовали больше 20 человек, в основном иностранцы. 10 из них являются гражданами России.

 

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Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

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