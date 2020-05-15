Следствие выявило IP-адреса злоумышленников, размещающих подобные фотографии.
Как сообщают, в этой злой шутке участвовали больше 20 человек, в основном иностранцы. 10 из них являются гражданами России.
Полиция нашла людей, причастных к попытке публикации на сайтах онлайн-акции «Бессмертный полк» фотографий последователей нацистской Германии. Об этом заявляет официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Следствие выявило IP-адреса злоумышленников, размещающих подобные фотографии.
Как сообщают, в этой злой шутке участвовали больше 20 человек, в основном иностранцы. 10 из них являются гражданами России.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..