Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело

Главу министерства сельского хозяйства Пензенской области и заместителя премьер-министра субъекта Андрея Бурлакова обвиняют в мошенничестве с бюджетными деньгами, против него начато уголовное дело. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу УФСБ по области.