ЗАМАНА - Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело

Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело

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15 мая, 2020. Пятница 01:44
Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело

Главу министерства сельского хозяйства Пензенской области и заместителя премьер-министра субъекта Андрея Бурлакова обвиняют в мошенничестве с бюджетными деньгами, против него начато уголовное дело. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу УФСБ по области.

Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело
Происшествия

В жилье подозреваемого проходит обыск. УФСБ замечает, что Бурлаков является одним из обвиняемых по делу о мошенничестве с деньгами из бюджета.

 

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