ЗАМАНА - В Адыгее во время похорон коронавирусом заразились 12 человек

В Адыгее во время похорон коронавирусом заразились 12 человек

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15 мая, 2020. Пятница 01:38
В Адыгее во время похорон коронавирусом заразились 12 человек

Очаг заражения коронавирусом обнаружен в Красногвардейском районе региона.

В Адыгее во время похорон коронавирусом заразились 12 человек
Происшествия

Как сообщает главный санитарный медик Республики Адыгея Сергей Завгороднев, была госпитализирована женщина с подозрением на коронавирус. Далее обнаружилось, что до этого она посещала похороны в селе Бжедугхабль и общалась с другими жителями региона и Краснодарского края.

Далее коронавирус диагностировали еще у 12 участников поминок. Первая женщина, от которой заразились другие, пребывает в инфекционной больнице. Самочувствие у остальных зараженных удовлетворительное, сейчас они пребывают в изоляции.

 

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