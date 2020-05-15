Как сообщает главный санитарный медик Республики Адыгея Сергей Завгороднев, была госпитализирована женщина с подозрением на коронавирус. Далее обнаружилось, что до этого она посещала похороны в селе Бжедугхабль и общалась с другими жителями региона и Краснодарского края.

Далее коронавирус диагностировали еще у 12 участников поминок. Первая женщина, от которой заразились другие, пребывает в инфекционной больнице. Самочувствие у остальных зараженных удовлетворительное, сейчас они пребывают в изоляции.