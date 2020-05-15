ЗАМАНА - В Дагестане задержан подозреваемый в незаконном обороте сильнодействующих препаратов

В Дагестане задержан подозреваемый в незаконном обороте сильнодействующих препаратов

Автор
15 мая, 2020. Пятница 00:11
В Дагестане задержан подозреваемый в незаконном обороте сильнодействующих препаратов

Специалистами Кизлярского отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел по РД был задержан 28-летний житель Кизлярского района, который подозревается в перевозке и сбыте сильнодействующих лекарственных средств. Об этом информируют в пресс-службе республиканского Министерства внутренних дел.

В Дагестане задержан подозреваемый в незаконном обороте сильнодействующих препаратов
Происшествия

Известно, что подозреваемый был задержан в селе Бабаюрт. При проверке автомашины “Toyota Сamry” в салоне обнаружили и изъяли сильнодействующие лекарственные препараты: 254 флакона “Тропикамид”, весом свыше 2,5 килограмм и 6 тыс. 440 капсул “Прегабалин”, весом свыше 2,5 килограмм.

В содеянном подозреваемый сознался. Мужчина сообщил, что перевозил препараты, закупленные в Москве, в целях сбыта.

По данному факту нарушения в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст.234 ч.3 (незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта в крупном размере) уголовного кодекса РФ.

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top