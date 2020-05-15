В Дагестане задержан подозреваемый в незаконном обороте сильнодействующих препаратов

Специалистами Кизлярского отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел по РД был задержан 28-летний житель Кизлярского района, который подозревается в перевозке и сбыте сильнодействующих лекарственных средств. Об этом информируют в пресс-службе республиканского Министерства внутренних дел.

Известно, что подозреваемый был задержан в селе Бабаюрт. При проверке автомашины “Toyota Сamry” в салоне обнаружили и изъяли сильнодействующие лекарственные препараты: 254 флакона “Тропикамид”, весом свыше 2,5 килограмм и 6 тыс. 440 капсул “Прегабалин”, весом свыше 2,5 килограмм.

В содеянном подозреваемый сознался. Мужчина сообщил, что перевозил препараты, закупленные в Москве, в целях сбыта.

По данному факту нарушения в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст.234 ч.3 (незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта в крупном размере) уголовного кодекса РФ.