Известно, что подозреваемый был задержан в селе Бабаюрт. При проверке автомашины “Toyota Сamry” в салоне обнаружили и изъяли сильнодействующие лекарственные препараты: 254 флакона “Тропикамид”, весом свыше 2,5 килограмм и 6 тыс. 440 капсул “Прегабалин”, весом свыше 2,5 килограмм.
В содеянном подозреваемый сознался. Мужчина сообщил, что перевозил препараты, закупленные в Москве, в целях сбыта.
По данному факту нарушения в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст.234 ч.3 (незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта в крупном размере) уголовного кодекса РФ.