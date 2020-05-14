Родственник Главы Дагестана скончался

Родственник Лидера РД Владимира Васильева скончался из-за инфаркта в том госпитале, где лечат людей с коронавирусном, сообщает «АиФ-Дагестан», ссылаясь на интервью Главы телеканалу «Дагестан».

Васильев сообщил, что в его семье скончался близкий человек. Он попал в больницу с инфарктом, ему помогли, но через какое-то время он скончался. Как сообщил Глава, в той же больнице лечили больных коронавирусом.