До утра 14 июня ожидают крайне сильный ветер с порывами 25−30 м/с.
В Забайкальском крае снова объявили штормовое положение.
Штормовой ветер срывает крыши в Забайкалье
- Автор Мадина
- 13 мая, 2020. Среда 12:43
В Забайкальском крае сегодня, 13 мая, начался жуткий ветер. Как передает канал газеты «Вечорка», в Чите случился ветер такой мощи, что крыши срывались с зданий, улетали плохо закреплённые рекламные стэнды и знаки.
До утра 14 июня ожидают крайне сильный ветер с порывами 25−30 м/с.
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