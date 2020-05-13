ЗАМАНА - Штормовой ветер срывает крыши в Забайкалье

Штормовой ветер срывает крыши в Забайкалье

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13 мая, 2020. Среда 12:43
Штормовой ветер срывает крыши в Забайкалье

В Забайкальском крае сегодня, 13 мая, начался жуткий ветер. Как передает канал газеты «Вечорка», в Чите случился ветер такой мощи, что крыши срывались с зданий, улетали плохо закреплённые рекламные стэнды и знаки.

Штормовой ветер срывает крыши в Забайкалье
Происшествия

До утра 14 июня ожидают крайне сильный ветер с порывами 25−30 м/с.

В Забайкальском крае снова объявили штормовое положение.

 

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