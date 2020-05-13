ЗАМАНА - В многоэтажном доме на юге Москвы возник пожар

В многоэтажном доме на юге Москвы возник пожар

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13 мая, 2020. Среда 01:22
В многоэтажном доме на юге Москвы возник пожар

Пожарная машина приехала к месту пожара в многоэтажном жилом доме, находящемся на Ялтинской улице в южной части Москвы, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

В многоэтажном доме на юге Москвы возник пожар
Происшествия

Пожар начался по адресу Ялтинская улица, 1. Возгорание на 22-этаже дома. В районе происшествия замечено выраженное задымление.

К месту пожара приехали 10 расчетов пожарно-спасательных подразделений.

 

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