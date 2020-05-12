ЗАМАНА - В Махачкале водитель сбил 8-летнего мальчика

В Махачкале водитель сбил 8-летнего мальчика

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12 мая, 2020. Вторник 08:09
В Махачкале водитель сбил 8-летнего мальчика

11 мая в столице Дагестана рядом с домом №68 по ул. Гагарина, 29-летний мужчина, сидя за рулём автомобиля «ВАЗ-21140», наехал на 8-летнего ребенка, который  переходил дорогу в зоне пешеходного перехода. Сведения об этом опубликованы на сайте МВД Дагестана.

В Махачкале водитель сбил 8-летнего мальчика
Происшествия

В итоге ДТП пострадавшего мальчика госпитализировали с разными травмами в детскую республиканскую клиническую больницу.

Собран материал для последующего принятия процессуального решения.

 

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