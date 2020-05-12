В итоге ДТП пострадавшего мальчика госпитализировали с разными травмами в детскую республиканскую клиническую больницу.
Собран материал для последующего принятия процессуального решения.
11 мая в столице Дагестана рядом с домом №68 по ул. Гагарина, 29-летний мужчина, сидя за рулём автомобиля «ВАЗ-21140», наехал на 8-летнего ребенка, который переходил дорогу в зоне пешеходного перехода. Сведения об этом опубликованы на сайте МВД Дагестана.
В итоге ДТП пострадавшего мальчика госпитализировали с разными травмами в детскую республиканскую клиническую больницу.
Собран материал для последующего принятия процессуального решения.
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