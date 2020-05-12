В Махачкале водитель сбил 8-летнего мальчика

11 мая в столице Дагестана рядом с домом №68 по ул. Гагарина, 29-летний мужчина, сидя за рулём автомобиля «ВАЗ-21140», наехал на 8-летнего ребенка, который переходил дорогу в зоне пешеходного перехода. Сведения об этом опубликованы на сайте МВД Дагестана.