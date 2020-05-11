В данный момент проезд для автомобилей сохранен.
Районные ДЭП организуют мероприятия по полной расчистке дороги.
Пострадавших нет.
Из-за сильных дождей в Цунтинском районе региона на дорожный участок 2-го километра дагестанской автодороги Тлядал-Бежта-Кидеро сошёл камнепад. Сведения об этом опубликованы на сайте газеты «Дагестанская правда».
В данный момент проезд для автомобилей сохранен.
Районные ДЭП организуют мероприятия по полной расчистке дороги.
Пострадавших нет.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..