Пожарные МЧС Дагестана спасли «Цумадинский» рынок в Махачкале

«10 мая в 03:15 пришли сведения о том, что в Махачкале по улице Акушинского на «Цумадинском» рынке случился пожар в 2-х контейнеров на площади 24 кв. метров. Силами сотрудников пожарной помощи в 04:03 возгорание было ликвидировано.