ЗАМАНА - Пожарные МЧС Дагестана спасли «Цумадинский» рынок в Махачкале

Пожарные МЧС Дагестана спасли «Цумадинский» рынок в Махачкале

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10 мая, 2020. Воскресенье 15:11
Пожарные МЧС Дагестана спасли «Цумадинский» рынок в Махачкале

«10 мая в 03:15 пришли сведения о том, что в  Махачкале по улице Акушинского  на «Цумадинском» рынке случился пожар в 2-х контейнеров на площади 24 кв. метров. Силами сотрудников пожарной помощи в 04:03 возгорание было ликвидировано.

Пожарные МЧС Дагестана спасли «Цумадинский» рынок в Махачкале
Происшествия

Жертв и пострадавших нет», — заявили в Главном Управлении МЧС по РД, пишет "Дагправда.ру"

В общем на ликвидацию возгорания от МЧС РФ по региону были задействованы 8 сотрудников и 2 единицы техники.

 

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