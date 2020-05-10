Жертв и пострадавших нет», — заявили в Главном Управлении МЧС по РД, пишет "Дагправда.ру"
В общем на ликвидацию возгорания от МЧС РФ по региону были задействованы 8 сотрудников и 2 единицы техники.
«10 мая в 03:15 пришли сведения о том, что в Махачкале по улице Акушинского на «Цумадинском» рынке случился пожар в 2-х контейнеров на площади 24 кв. метров. Силами сотрудников пожарной помощи в 04:03 возгорание было ликвидировано.
Жертв и пострадавших нет», — заявили в Главном Управлении МЧС по РД, пишет "Дагправда.ру"
В общем на ликвидацию возгорания от МЧС РФ по региону были задействованы 8 сотрудников и 2 единицы техники.
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