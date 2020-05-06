Миллиардер ушел из жизни в ночь на среду, 6 мая, в загородном доме в московской области.
Дмитрий Босов был крупнейшим акционером организаций «Востокуголь» и «Сибантрацит».
Российский миллиардер, хозяин организаций «Сибантрацит» и «Востокуголь» Дмитрий Босов совершил суицид, заявляет принадлежащий Григорию Березкину РБК, ссылаясь на анонимных знакомых бизнесмена.
Миллиардер ушел из жизни в ночь на среду, 6 мая, в загородном доме в московской области.
Дмитрий Босов был крупнейшим акционером организаций «Востокуголь» и «Сибантрацит».
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