ЗАМАНА - Уволенный грузчик разгромил продуктовый магазин

Уволенный грузчик разгромил продуктовый магазин

Автор
04 мая, 2020. Понедельник 15:25
Уволенный грузчик разгромил продуктовый магазин

В Кемеровской области грузчик, узнав о своем увольнении, разгромил продуктовый магазин, где работал. Работница магазина сняла на видео действия вышедшего из себя экс-грузчика.

Уволенный грузчик разгромил продуктовый магазин
Происшествия

"Увольнение! Вот тебе увольнение!", — орал экс-грузчик, кидая и разбивая товары, стоящие на магазинных полках.

Инцидент случился в городе Таштагол, мужчину арестовали.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top