"Увольнение! Вот тебе увольнение!", — орал экс-грузчик, кидая и разбивая товары, стоящие на магазинных полках.
Инцидент случился в городе Таштагол, мужчину арестовали.
В Кемеровской области грузчик, узнав о своем увольнении, разгромил продуктовый магазин, где работал. Работница магазина сняла на видео действия вышедшего из себя экс-грузчика.
"Увольнение! Вот тебе увольнение!", — орал экс-грузчик, кидая и разбивая товары, стоящие на магазинных полках.
Инцидент случился в городе Таштагол, мужчину арестовали.
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