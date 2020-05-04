Сообщают, что по факту гибели маленьких детей идет доследственная проверка. Выяснено, что в доме мальчики были не одни. В ведомстве также отметили, что по факту случая начато уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна
- Автор Мадина
- 04 мая, 2020. Понедельник 08:44
Двое маленьких детей разбились насмерть после того, как упали из окна жилого дома на улице Талалихина в столице, сообщает сайт ГСУ СК РФ по Москве.