ЗАМАНА - В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна

В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна

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04 мая, 2020. Понедельник 08:44
В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна

Двое маленьких детей разбились насмерть после того, как упали из окна жилого дома на улице Талалихина в столице, сообщает сайт ГСУ СК РФ по Москве.

Сообщают, что по факту гибели маленьких детей идет доследственная проверка. Выяснено, что в доме мальчики были не одни. В ведомстве также отметили, что по факту случая начато уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

 

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