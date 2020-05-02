Гаджимахмуд Алифханов был талантливым журналистом, мудрым руководителем, прекрасным другом и семьянином. Отметим, что благодаря ему создали новый формат издания – сайт www.derbend.ru
Ушёл из жизни главный редактор ГБУ Республиканской газеты "Дербент" Гаджимахмуд Алифханов
- Автор Габи
- 02 мая, 2020. Суббота 20:09
Скончался главный редактор ГБУ Республиканской газеты "Дербент" Гаджимахмуд Алифханов.
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