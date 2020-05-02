ЗАМАНА - Ушёл из жизни главный редактор ГБУ Республиканской газеты "Дербент" Гаджимахмуд Алифханов

Ушёл из жизни главный редактор ГБУ Республиканской газеты "Дербент" Гаджимахмуд Алифханов

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02 мая, 2020. Суббота 20:09
Ушёл из жизни главный редактор ГБУ Республиканской газеты &quot;Дербент&quot; Гаджимахмуд Алифханов

Скончался главный редактор ГБУ Республиканской газеты "Дербент" Гаджимахмуд Алифханов.

Ушёл из жизни главный редактор ГБУ Республиканской газеты "Дербент" Гаджимахмуд Алифханов
Происшествия

Гаджимахмуд Алифханов был талантливым журналистом, мудрым руководителем, прекрасным другом и семьянином. Отметим, что благодаря ему создали новый формат издания – сайт www.derbend.ru

 

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ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
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взяты из открытых источников
 

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