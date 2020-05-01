ЗАМАНА - Премьер Мишустин заразился коронавирусом

Премьер Мишустин заразился коронавирусом

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01 мая, 2020. Пятница 08:18
Премьер Мишустин заразился коронавирусом
У премьер-министра России Михаила Мишустина нашли коронавирус. Об этом он заявил во время видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
Как сообщил Мишустин, дабы защитить от заражения коллег, ему нужно соблюдать режим самоизоляции и следовать предписаниям медиков.
Кабинет министров будет работать в штатном режиме, премьер продолжит связываться с членами правительства и Путиным по телефонной и видеосвязи.
 
 Исполняющим обязанности премьер-министра назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

 

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