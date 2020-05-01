В Татарстане женщина увела детей в лес и кормила их листьями

В Татарстане местная жительница забрала своих детей в лес и в качестве еды давала им листья. Об этом пишут на сайте СУ СК РФ по республике.

По данным следователей, мать увела своих маленьких сыновей в лес, где построила шалаш. Она и дети 2005 и 2007 года рождения жили в лесу, который находится в 3-х километрах от ближайшего населённого пункта.

Несколько дней они ели хлеб и луковицы, которые получилось забрать из дома. Но после того, как закончились продовольственные запасы, мать начала кормить сыновей листьями.

18 апреля старший сын использовал возможность спастись, когда мать спала. Он обратился за помощью к нефтяникам, которые работали рядом. Они позвонили в полицию, после чего мальчиков госпитализировали в истощенном состоянии.

В отношении женщины СК начал уголовное дело. Инициирована процедура изъятия у неё сыновей.