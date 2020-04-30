ЗАМАНА - Экс-глава села Гуниб предстанет перед судом

Экс-глава села Гуниб предстанет перед судом

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30 апреля, 2020. Четверг 17:31
Экс-глава села Гуниб предстанет перед судом

Следственные органы в РД закончили расследование уголовного дела в отношении экс-руководителя населенного пункта Гуниб, обвиняемого в превышении должностных полномочий, передает старший помощник главы СУ СКР по Дагестану Расул Темирбеков.

Экс-глава села Гуниб предстанет перед судом
Происшествия

Выявлено, что в 2016 году подозреваемый принял незаконный указ о предоставлении местному гражданину участка земли в собственность безвозмездно для ведения личного подсобного хозяйства. Вся площадь земли составила 2 тысячи квадратных метров. Как сообщают, указанный участок земли находится в границах природного парка и приватизации не подлежит.

Дело в отношении экс-главы села расследовалось по ч. 2 ст. 286 (превышение должностных полномочий) УК России. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением отправили в суд для рассмотрения по факту.

 

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