Выявлено, что в 2016 году подозреваемый принял незаконный указ о предоставлении местному гражданину участка земли в собственность безвозмездно для ведения личного подсобного хозяйства. Вся площадь земли составила 2 тысячи квадратных метров. Как сообщают, указанный участок земли находится в границах природного парка и приватизации не подлежит.
Дело в отношении экс-главы села расследовалось по ч. 2 ст. 286 (превышение должностных полномочий) УК России. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением отправили в суд для рассмотрения по факту.