ЗАМАНА - В Махачкале главу пассажирской компании заподозрили в хищении 133 млн

В Махачкале главу пассажирской компании заподозрили в хищении 133 млн

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29 апреля, 2020. Среда 08:40
В Махачкале главу пассажирской компании заподозрили в хищении 133 млн

Работники УФСБ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РД выяснили, что глава Махачкалинского пассажирского автотранспортного предприятия (МПАТП) №2 завладел средствами в размере 133,5 миллионов рублей. 

В Махачкале главу пассажирской компании заподозрили в хищении 133 млн
Происшествия

Сообщают, что виновник с ноября 2017 по февраль 2019 года завладел средствами, полученными от пассажирских перевозок. К этому рапорту приложена справка аудиторско-консалтинговой группы «Росфинэкспертиза» от декабря 2019 года, пишет сетевое издание «АиФ Дагестан», ссылаясь на источник в силовых структурах региона.

 

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