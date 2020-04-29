В Махачкале главу пассажирской компании заподозрили в хищении 133 млн

Работники УФСБ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РД выяснили, что глава Махачкалинского пассажирского автотранспортного предприятия (МПАТП) №2 завладел средствами в размере 133,5 миллионов рублей.

Сообщают, что виновник с ноября 2017 по февраль 2019 года завладел средствами, полученными от пассажирских перевозок. К этому рапорту приложена справка аудиторско-консалтинговой группы «Росфинэкспертиза» от декабря 2019 года, пишет сетевое издание «АиФ Дагестан», ссылаясь на источник в силовых структурах региона.