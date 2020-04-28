Стоит напомнить, что о странной находке полиции сообщили местные жители.
Инженеры-взрывотехники ОМОН в находке распознали боевую противотанковую мину.
Мина обезврежена и уничтожена на полигоне.
Работниками инженерно-технического отделения махачкалинского ОМОН Управления Росгвардии по Дагестану обезврежена противотанковая мина, найденная в подвальном помещении многоквартирного дома на улице Лаптиева. Сведения об этом опубликованы на сайте газеты «Дагестанская правда».
Стоит напомнить, что о странной находке полиции сообщили местные жители.
Инженеры-взрывотехники ОМОН в находке распознали боевую противотанковую мину.
Мина обезврежена и уничтожена на полигоне.
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