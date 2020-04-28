Сообщают, что в автомобиле сработало взрывное устройство.
Официальных сообщений от МВД пока нет. Сведения уточняются.
Один человек травмирован в результате взрыва в машине в Волгограде, пишет ТАСС. Видео внутри.
Сообщают, что в автомобиле сработало взрывное устройство.
Официальных сообщений от МВД пока нет. Сведения уточняются.
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