Согласно информации, представленной источником мины нашли в подвальном помещении в доме номер 26 по улице Лаптиева Махачкалы. Известно, что снаряды были не времён прошедших войн, а современные. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают, как они могли оказаться там.
В одном из домов Махачкалы нашли две мины
- Автор Габи
- 28 апреля, 2020. Вторник 00:00
Две мины были найдены специалистами спецслужб в модельном помещении двухэтажного секционного дома в дагестанской столице. Об этом информирует источник в силовых структурах РД.
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