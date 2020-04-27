Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского

Происшествие случилось вечером в воскресенье, 26 апреля. Полиция остановила машину Mercedes, ехавшую без включенных фар. За рулем сидела депутат городского совета Людмила Костенко, она отказалась пройти тест на алкоголь. Вице-мэр Слончак, который находился с ней в автомобиле, напал с кулаками на сотрудника полиции. Пострадавшего полицейского госпитализировали, а автомобиль отогнали на штрафстоянку.

Мэр Киева Виталий Кличко объявил, что, как только узнал об инциденте, «принял решение» в отношении Слончака, о чем заявит в понедельник.