По факту происшествия начата проверка, причины случившегося выясняются.
В минздраве Красноярского края передали, что сейчас главврач пребывает в реанимации.
Исполняющая обязанности главврача больницы для ветеранов войн Красноярского края упала из окна госпиталя. Об этом пишет «РИА Новости», ссылаясь на правоохранительные органы.
По факту происшествия начата проверка, причины случившегося выясняются.
В минздраве Красноярского края передали, что сейчас главврач пребывает в реанимации.
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