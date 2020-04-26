Случай произошел на вертолетной площадке месторождения "Русское", вертолет принадлежит авиакомпании "Абакан Авиа", сообщают РИА Новости.
Причиной инцидента могла стать плохая погода, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах ЯНАО.
В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа сделал жесткую посадку вертолет Ми-26. На борту вертолета пребывали 5 пассажиров и 3 члена экипажа, один человек сильно травмирован.
Случай произошел на вертолетной площадке месторождения "Русское", вертолет принадлежит авиакомпании "Абакан Авиа", сообщают РИА Новости.
Причиной инцидента могла стать плохая погода, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах ЯНАО.
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