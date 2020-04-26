ЗАМАНА - На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

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26 апреля, 2020. Воскресенье 02:00
На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа сделал жесткую посадку вертолет Ми-26. На борту вертолета пребывали 5 пассажиров и 3 члена экипажа, один человек сильно травмирован.

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
Происшествия

Случай произошел на вертолетной площадке месторождения "Русское", вертолет принадлежит авиакомпании "Абакан Авиа", сообщают РИА Новости.

Причиной инцидента могла стать плохая погода, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах ЯНАО. 

 

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