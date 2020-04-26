В Пятигорске полицией задержан бывший мэр Лев Травнев
- Автор Мадина
- 26 апреля, 2020. Воскресенье 01:00
Бывшего мэра Пятигорска Льва Травнева арестовали по делу о превышении полномочий.
Как сообщают, против Травнева начато уголовное дело.
В Главном управлении МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу подтвердили эти сведения. Как заявила пресс-служба управления, Травнева арестовали на 48 часов, в данный момент решается вопрос об избрании ему меры наказания.
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