ЗАМАНА - В Пятигорске полицией задержан бывший мэр Лев Травнев

В Пятигорске полицией задержан бывший мэр Лев Травнев

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26 апреля, 2020. Воскресенье 01:00
В Пятигорске полицией задержан бывший мэр Лев Травнев
Бывшего мэра Пятигорска Льва Травнева арестовали по делу о превышении полномочий.
В Пятигорске полицией задержан бывший мэр Лев Травнев
Происшествия
Как сообщают, против Травнева начато уголовное дело.
В Главном управлении МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу подтвердили эти сведения. Как заявила пресс-служба управления, Травнева арестовали на 48 часов, в данный момент решается вопрос об избрании ему меры наказания.

 

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