В жилом доме в Краснодаре произошел взрыв газа

В жилом многоквартирном доме в Краснодаре случился взрыв газа, заявил губернатор края Вениамин Кондратьев на своей странице в Instagram.

Было эвакуировано 35 жителей дома. Им предоставлено временное жилье, дабы людям не пришлось ехать к родственникам в период эпидемии коронавируса. В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю РБК заметили, что заявление о пожаре в квартире шестиэтажного дома в Ленинском переулке пришло в 13:55. В ликвидации пожара участвовали 30 работников МЧС и 9 единиц техники. Пожар полностью потушили в 14:25.