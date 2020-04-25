Было эвакуировано 35 жителей дома. Им предоставлено временное жилье, дабы людям не пришлось ехать к родственникам в период эпидемии коронавируса. В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю РБК заметили, что заявление о пожаре в квартире шестиэтажного дома в Ленинском переулке пришло в 13:55. В ликвидации пожара участвовали 30 работников МЧС и 9 единиц техники. Пожар полностью потушили в 14:25.
В жилом доме в Краснодаре произошел взрыв газа
- Автор Мадина
- 25 апреля, 2020. Суббота 02:00
В жилом многоквартирном доме в Краснодаре случился взрыв газа, заявил губернатор края Вениамин Кондратьев на своей странице в Instagram.
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