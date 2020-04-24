Задержаны сбытчик и покупатель наркотиков

Работникам УКОН МВД РД удалось выяснить, что 23 апреля этого года в 17:10 в населенном пункте Манас Карабудахкентского района Дагестана, 28-летний житель села Берикей Дербентского района, продал 2 капсулы сильнодействующего лекарственного препарата «Лирика» весом 0,8 гр. за 500 руб., 29-летнему жителю села Леваши Левашинского района. При личном досмотре продавца «Лирики», также была найдена и изъята марихуана весом больше 18 гр. Сведения об этом опубликованы на сайте МВД Дагестана.

Арестованных доставили в отдел полиции по Карабудахкентскому району.