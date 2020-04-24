ЗАМАНА - Задержаны сбытчик и покупатель наркотиков

Задержаны сбытчик и покупатель наркотиков

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24 апреля, 2020. Пятница 18:17
Задержаны сбытчик и покупатель наркотиков

Арестованы продавец и покупатель наркотиков.

Задержаны сбытчик и покупатель наркотиков
Происшествия

Работникам УКОН МВД РД удалось выяснить, что 23 апреля этого года в 17:10 в населенном пункте Манас Карабудахкентского района Дагестана, 28-летний житель села Берикей Дербентского района, продал 2 капсулы сильнодействующего лекарственного препарата «Лирика» весом 0,8 гр. за 500 руб., 29-летнему жителю села Леваши Левашинского района. При личном досмотре продавца «Лирики», также была найдена и изъята марихуана весом больше 18 гр. Сведения  об этом опубликованы на сайте МВД Дагестана.

Арестованных доставили в отдел полиции по Карабудахкентскому району.

 

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