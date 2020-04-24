ЗАМАНА - В Кизилюрте задержан подозреваемый в краже денег с кафе

В Кизилюрте задержан подозреваемый в краже денег с кафе

Автор
24 апреля, 2020. Пятница 18:14
В Кизилюрте задержан подозреваемый в краже денег с кафе

23 апреля в Дежурную часть МО МВД России «Кизилюртовский» заявила 41-летняя женщина из села Стальское Кизилюртовского района.

В Кизилюрте задержан подозреваемый в краже денег с кафе
Происшествия

Она сообщила, что в отрезок времени с 14:30 21 апреля до 15:00 23 апреля текущего года, некто, путем демонтажа вентилятора в оконном проеме, залез в кафе, которое находится на улице Аскерханова в городе Кизилюрт и украл денежные средства – 26 000 рублей. Сведения об этом опубликованы на сайте МВД Дагестана.

Полиция тщательно провела все необходимые процессуальные действия. За «дежурные сутки», работники уголовного розыска нашли, арестовали и доставили в отдел полиции обвиняемого. Им был 33-летний мужчина из города Махачкалы, который в краже признался.

Следственный отдел МО МВД РФ «Кизилюртовский» уже начал уголовное дело по ст.158 ч.2 УК РФ (Кража).

 

Прочитано 25 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top