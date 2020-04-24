В Кизилюрте задержан подозреваемый в краже денег с кафе

Она сообщила, что в отрезок времени с 14:30 21 апреля до 15:00 23 апреля текущего года, некто, путем демонтажа вентилятора в оконном проеме, залез в кафе, которое находится на улице Аскерханова в городе Кизилюрт и украл денежные средства – 26 000 рублей. Сведения об этом опубликованы на сайте МВД Дагестана.

Полиция тщательно провела все необходимые процессуальные действия. За «дежурные сутки», работники уголовного розыска нашли, арестовали и доставили в отдел полиции обвиняемого. Им был 33-летний мужчина из города Махачкалы, который в краже признался.

Следственный отдел МО МВД РФ «Кизилюртовский» уже начал уголовное дело по ст.158 ч.2 УК РФ (Кража).