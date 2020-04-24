Мэр Дербента прокомментировал самолечение медсестер в подсобке

У медсестер Дербентской ЦГБ, лечившихся от ОРВИ в подсобном помещении больницы, не обнаружено заболевания коронавирусом. Об этом мэру Дербента сообщил главврач больницы.

Накануне в интернете опубликовали ролик, где можно было увидеть, что медсестры Дербентской центральной городской больницы на базе кладовки создали пункт самолечения от ОРВИ. Также замечалось, что в указанной больнице проходят лечение люди с коронавирусной инфекцией. На этот инцидент оперативно отреагировал руководитель Дербента Хизри Абакаров.

Мэр города выложил на своей странице в Инстаграм пост, в котором сообщил, что уже обговорил с главврачом медицинского учреждения Абдулкафаром Шихмагомедовым случившуюся ситуацию. По словам Абакарова, руководитель Дербентской ЦГБ подтвердил создание импровизированной палаты в кладовке для медсестер, представители которого начали плохо себя чувствовать.

Главврач рассказал, что медсестры не работали с заболевшими коронавирусом, а ухаживали за пациентами с другими вирусными заболеваниями. Люди с коронавирусом, по словам Шихмагомедова, находятся в другом месте. На данный момент медсестры уже сдали анализы на коронавирус, и их тесты были отрицательными.