В агентстве отметили, что отключение произошло на подстанции “Белиджи” вследствие неблагоприятных погодных условий. Без света остались более 6,3 тысячи человек.
Известно, что в настоящий момент энергетики проводят аварийно-восстановительные работы.
Энергетики в РД восстанавливают электричество в Дербентском районе, которое было нарушено вследствие аварии. Об этом информируют в пресс-службе АО «Дагестанская сетевая компания».
В агентстве отметили, что отключение произошло на подстанции “Белиджи” вследствие неблагоприятных погодных условий. Без света остались более 6,3 тысячи человек.
Известно, что в настоящий момент энергетики проводят аварийно-восстановительные работы.
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