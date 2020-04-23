Более шести тысяч жителей Дербентского района остаются без света из-за аварии, идут восстановительные работы

Автор Габи

Энергетики в РД восстанавливают электричество в Дербентском районе, которое было нарушено вследствие аварии. Об этом информируют в пресс-службе АО «Дагестанская сетевая компания».