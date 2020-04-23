ЗАМАНА - Более шести тысяч жителей Дербентского района остаются без света из-за аварии, идут восстановительные работы

Более шести тысяч жителей Дербентского района остаются без света из-за аварии, идут восстановительные работы

Автор
23 апреля, 2020. Четверг 12:30
Более шести тысяч жителей Дербентского района остаются без света из-за аварии, идут восстановительные работы

Энергетики в РД восстанавливают электричество в Дербентском районе, которое было нарушено вследствие аварии. Об этом информируют в пресс-службе АО «Дагестанская сетевая компания».

Более шести тысяч жителей Дербентского района остаются без света из-за аварии, идут восстановительные работы
Происшествия

В агентстве отметили, что отключение произошло на подстанции “Белиджи” вследствие неблагоприятных погодных условий. Без света остались более 6,3 тысячи человек.

Известно, что в настоящий момент энергетики проводят аварийно-восстановительные работы.

 

Прочитано 33 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top