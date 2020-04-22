В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
- Автор Мадина
- 22 апреля, 2020. Среда 16:58
Заместитель главы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин обнаружен мертвым в Ялте, сообщают «Ведомости», ссылаясь на источник в полиции. С конца марта Ошарин считался пропавшим без вести и не выходил на связь с родственниками.
Следственный комитет подтверждает, что в Крыму обнаружено мертвое тело жителя Москвы 1973 года рождения, ранее объявленный пропавшим, но имя найденного в сообщении не назвали. Год рождения погибшего совпадает с годом рождения Ошарина. Из текста следует, что мужчина приехал в Ялту из Краснодарского края на такси. Следов насильственной смерти нет.
По предварительным данным, Ошарин совершил суицид, передает источник «Ведомостей», близкий к мэрии.