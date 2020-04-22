ЗАМАНА - Российские подростки нашли наркотики и умерли в подъезде

Российские подростки нашли наркотики и умерли в подъезде

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22 апреля, 2020. Среда 02:04
Российские подростки нашли наркотики и умерли в подъезде

Двое подростков 16 и 17 лет обнаружены мертвыми в подъезде жилого дома на Ленинском проспекте в Москве. Предполагают, что гибель случилась в результате передозировки психотропными препаратами, пишет  «Московский комсомолец».

Российские подростки нашли наркотики и умерли в подъезде
Происшествия

Мертвые тела двух подростков жители дома обнаружили утром 21 апреля на лестничной клетке между 5 и 6 этажами подъезда, где проживал 17-летний парень. Место смерти было на 2 этажа ниже квартиры мальчика. Рядом был пакет с белым порошком, его направили на экспертизу. Были определены личности подростков, после чего полицейские связались с родителями. 

 

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