Мертвые тела двух подростков жители дома обнаружили утром 21 апреля на лестничной клетке между 5 и 6 этажами подъезда, где проживал 17-летний парень. Место смерти было на 2 этажа ниже квартиры мальчика. Рядом был пакет с белым порошком, его направили на экспертизу. Были определены личности подростков, после чего полицейские связались с родителями.
Российские подростки нашли наркотики и умерли в подъезде
- Автор Мадина
- 22 апреля, 2020. Среда 02:04
Двое подростков 16 и 17 лет обнаружены мертвыми в подъезде жилого дома на Ленинском проспекте в Москве. Предполагают, что гибель случилась в результате передозировки психотропными препаратами, пишет «Московский комсомолец».
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