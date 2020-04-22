В Махачкале аноним сообщил ложную информацию о бомбе на борту Москва – Махачкала

Сообщение анонима о минировании самолета, который прибыл из Москвы в Махачкалу, было ложным, сообщает РИА "Дагестан", ссылаясь на источник в силовых структурах региона.

Было отмечено, что самолет проверили, ничего опасного или запрещенного на борту не нашли. Также проверили каждого пассажира. Ничего запрещенного при них не обнаружено. Сейчас пытаются установить, откуда и кем был сделан звонок.