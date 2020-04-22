ЗАМАНА - В Махачкале аноним сообщил ложную информацию о бомбе на борту Москва – Махачкала

В Махачкале аноним сообщил ложную информацию о бомбе на борту Москва – Махачкала

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22 апреля, 2020. Среда 00:00
В Махачкале аноним сообщил ложную информацию о бомбе на борту Москва – Махачкала

Сообщение анонима о минировании самолета, который прибыл из Москвы в Махачкалу, было ложным, сообщает РИА "Дагестан", ссылаясь на источник в силовых структурах региона.

В Махачкале аноним сообщил ложную информацию о бомбе на борту Москва – Махачкала
Происшествия

Было отмечено, что самолет проверили, ничего опасного или запрещенного на борту не нашли. Также  проверили каждого пассажира. Ничего запрещенного при них не обнаружено. Сейчас пытаются установить, откуда и кем был сделан звонок.

 

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