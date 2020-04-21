Из-за этого сбоя, случившегося из-за сильного ветра, временно нарушилось энергоснабжение Юго-восточных очистных сооружений, которые осуществляют подачу воды для части граждан Ленинского и Советского районов столицы Дагестана.
Дежурные энергетики «Дагестанской сетевой компании» сразу же прибыли на объект для совершения восстановительных работ. На восстановительных работах задействованы три бригады энергетиков с использованием четырех единиц спецтехники.
Энергетики планируют восстановить подачу электроэнергии на объект в скором времени. Стоит напомнить, что в компании «Россети Северный Кавказ» работает «горячая линия». Операторы Контакт-центра в 24/7 предоставят сведения о ситуации с перебоями в подаче электроэнергии и перепадами напряжения в сети. Номер линии: 8-800-775-91-12 (звонок бесплатный).
Энергетики Дагестана восстанавливают нарушенное сильным ветром энергоснабжение насосной станции пригорода Махачкалы
- Автор Мадина
- 21 апреля, 2020. Вторник 11:57
Утром 21 апреля в зоне операционной работы АО «Дагестанская сетевая компания» (входит в группу «Россети Северный Кавказ») из-за сильного ветра случился обрыв 2-х линий электропередачи на подстанции «Восточная».
Из-за этого сбоя, случившегося из-за сильного ветра, временно нарушилось энергоснабжение Юго-восточных очистных сооружений, которые осуществляют подачу воды для части граждан Ленинского и Советского районов столицы Дагестана.
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