ЗАМАНА - Энергетики Дагестана восстанавливают нарушенное сильным ветром энергоснабжение насосной станции пригорода Махачкалы

Энергетики Дагестана восстанавливают нарушенное сильным ветром энергоснабжение насосной станции пригорода Махачкалы

Автор
21 апреля, 2020. Вторник 11:57
Энергетики Дагестана восстанавливают нарушенное сильным ветром энергоснабжение насосной станции пригорода Махачкалы

Утром 21 апреля в зоне операционной работы АО «Дагестанская сетевая компания» (входит в группу «Россети Северный Кавказ») из-за сильного ветра случился обрыв 2-х линий электропередачи на подстанции «Восточная».

Энергетики Дагестана восстанавливают нарушенное сильным ветром энергоснабжение насосной станции пригорода Махачкалы
Происшествия

Из-за этого сбоя, случившегося из-за сильного ветра, временно нарушилось энергоснабжение Юго-восточных очистных сооружений, которые осуществляют подачу воды для части граждан Ленинского и Советского районов столицы Дагестана.
Дежурные энергетики «Дагестанской сетевой компании» сразу же прибыли на объект для совершения восстановительных работ. На восстановительных работах задействованы три бригады энергетиков с использованием четырех единиц спецтехники.
Энергетики планируют восстановить подачу электроэнергии на объект в скором времени. Стоит напомнить, что в компании «Россети Северный Кавказ» работает «горячая линия». Операторы Контакт-центра в 24/7 предоставят сведения о ситуации с перебоями в подаче электроэнергии и перепадами напряжения в сети. Номер линии: 8-800-775-91-12 (звонок бесплатный).

 

Прочитано 55 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top