Энергетики Дагестана восстанавливают нарушенное сильным ветром энергоснабжение насосной станции пригорода Махачкалы

Из-за этого сбоя, случившегося из-за сильного ветра, временно нарушилось энергоснабжение Юго-восточных очистных сооружений, которые осуществляют подачу воды для части граждан Ленинского и Советского районов столицы Дагестана.

Дежурные энергетики «Дагестанской сетевой компании» сразу же прибыли на объект для совершения восстановительных работ. На восстановительных работах задействованы три бригады энергетиков с использованием четырех единиц спецтехники.

Энергетики планируют восстановить подачу электроэнергии на объект в скором времени. Стоит напомнить, что в компании «Россети Северный Кавказ» работает «горячая линия». Операторы Контакт-центра в 24/7 предоставят сведения о ситуации с перебоями в подаче электроэнергии и перепадами напряжения в сети. Номер линии: 8-800-775-91-12 (звонок бесплатный).