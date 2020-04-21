ЗАМАНА - В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек

В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек

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21 апреля, 2020. Вторник 02:00
В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек

Боевик-одиночка в прошедшие выходные совершил самую смертоносную бойню в истории Канады. Как заметили в Канадской королевской конной полиции (КККП), преступник открыл огонь в людей в провинции Новая Шотландия и поджигал их дома. Скончались 16 человек, включая женщину - офицера полиции.

В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек
Происшествия

Как сообщает полиция, которых цитирует The Associated Press, несколько трупов были найдены внутри и снаружи одного дома в маленьком сельском городке Портапике, а несколько домов были подожжены. Трупы убитых были обнаружены в других местах. Полиция нейтрализовала преступника через 12 часов после того, как он начал стрельбу. Власти считают, что боевик целенаправленно убил своих первых жертв, а далее начал атаковать рандомных прохожих.

 

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