В Таиланде обнаружили российских туристов, живущих в пещере

В Таиланде сотрудники полиции обнаружили российских туристов, живущих в пещере, пишет Chiang Rai Times.

Происшествия

Туристическая полиция Краби нашла граждан России, живущих в палатке в пещере в бухте Тонсай. Туристов выгнали из отеля. Они застряли в Таиланде из-за эпидемии коронавируса и не могут вернуться на родину.

Они поделились, что прилетели в Таиланд 2 месяца назад. В марте их ограбили, украли видеокамеру, дрон и вещи. Сотрудники полиции украденное не нашли.

Граждане России задержались в Таиланде, а когда решили возвращаться домой, авиасообщение уже закрыли. Гостиница прекратила работу, знакомых не было, им некуда было идти.