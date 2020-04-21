ЗАМАНА - В Таиланде обнаружили российских туристов, живущих в пещере

В Таиланде обнаружили российских туристов, живущих в пещере

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21 апреля, 2020. Вторник 01:00
В Таиланде обнаружили российских туристов, живущих в пещере
В Таиланде сотрудники полиции обнаружили российских туристов, живущих в пещере, пишет Chiang Rai Times.
В Таиланде обнаружили российских туристов, живущих в пещере
Происшествия
Туристическая полиция Краби нашла граждан России, живущих в палатке в пещере в бухте Тонсай. Туристов выгнали из отеля. Они застряли в Таиланде из-за эпидемии коронавируса и не могут вернуться на родину.
Они поделились, что прилетели в Таиланд 2 месяца назад. В марте их ограбили, украли видеокамеру, дрон и вещи. Сотрудники полиции украденное не нашли.
 Граждане России задержались в Таиланде, а когда решили возвращаться домой, авиасообщение уже закрыли. Гостиница прекратила работу, знакомых не было, им некуда было идти.

 

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