ЗАМАНА - В Дагестане ребенку дали имя в честь коронавируса

В Дагестане ребенку дали имя в честь коронавируса

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20 апреля, 2020. Понедельник 13:35
В Дагестане ребенку дали имя в честь коронавируса

В Дагестане молодая семья назвала ребенка в честь коронавируса.

В Дагестане ребенку дали имя в честь коронавируса
Происшествия

Мальчик будет носить имя Ковид, родители считают, что это мощное и необычное имя для ребенка. Они надеются, что их ребенок будет расти таким же крутым и ошеломляющим, как и коронавирус. Подобный случай, когда родители назвали ребенка в честь коронавируса, уже был: в городе Новокузнецк. Однако до сих пор нет информации зарегистрировано ли такое имя ЗАГСом. Явление, когда родители дают ребенку столь необычное имя, довольно частое. Например, на фоне финального сезона "Игра престолов" в мире появилось множество девочек с именем Дейенерис. 

 

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