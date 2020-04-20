В Дагестане ребенку дали имя в честь коронавируса

Мальчик будет носить имя Ковид, родители считают, что это мощное и необычное имя для ребенка. Они надеются, что их ребенок будет расти таким же крутым и ошеломляющим, как и коронавирус. Подобный случай, когда родители назвали ребенка в честь коронавируса, уже был: в городе Новокузнецк. Однако до сих пор нет информации зарегистрировано ли такое имя ЗАГСом. Явление, когда родители дают ребенку столь необычное имя, довольно частое. Например, на фоне финального сезона "Игра престолов" в мире появилось множество девочек с именем Дейенерис.